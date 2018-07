Música do Atari Teenage Riot foi usada em comercial do PlayStation Vita; site da empresa foi hackeado recentemente

SÃO PAULO – A banda de hardcore digital Atari Teenage Riot doou royalties que recebeu da Sony para o grupo Anonymous. Uma música do ATR, “Black Flags”, foi usada em uma propaganda do console PlayStation Vita.

O líder da banda, Alec Empire, é um apoiador do grupo hacker ativista há vários anos. Ele cedeu o dinheiro para o Anonymous Support Network, organização que arrecada fundos para pagar as despesas legais de membros do grupo que estejam sob processo judicial.

O vídeo original de “Black Flags” mostra pessoas com a máscara do Anonymous e traz agradecimentos ao grupo nos créditos finais.

O site da Sony foi alvo recente de um ataque do Anonymous logo depois do fechamento do Megaupload. O grupo também ameaçou expor informações privadas de executivos da empresa.

Para completar, o Atari Teenage Riot já lançou uma música chamada “Sony Prostitutes”.

Quem sabe da próxima vez a empresa se informa melhor sobre os artistas que associa com sua marca?

O Atari Teenage Riot toca em São Paulo no dia 23 de março.