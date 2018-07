Hong Kong é o lugar com a banda larga mais barata do mundo. A medição foi feita pela consultoria Point Topic, que refaz a pesquisa global a cada três meses para fins de comparação. A estimativa mostrou a ilha asiática como o melhor custo benefício: US$ 0,028 por Mbps (megabit por segundo) e uma conexão de fibra óptica de 1 Gbps (gigabit por segundo), fornecida pela empresa HKBN.

Segundo os padrões do estudo, a velocidade da banda larga pode variar de 150 Kbps (kilobits por segundo) até a velocidade 1 Gbps. Os planos pelo mundo são oferecidos de maneira desigual, alguns com limite de dados, e por isso a Point Topic resolveu analisar quanto um consumidor paga por Mbps e a variação desse preço ao longo de um ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Clique aqui para entrar no mapa interativo

Depois de Hong Kong, os países com planos mais vantajosos são Japão, Romênia, Suécia, Letônia, China, Singapura, Rússia, Alemanha e Finlândia.

Já as conexões da América Latina são em média as mais caras do mundo. Segundo o relatório, o preço cobrado por conexões DSL chegam a passar dos US$ 22 por Mbps, bem mais caro do que na Ásia e em países africanos. Os cinco países que ficam no fim do ranking são Peru, África do Sul, Quênia, Indonésia e Bolívia.