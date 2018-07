Volume de acessos do serviço no Brasil ultrapassou 110 milhões em julho deste ano, segundo a Telebrasil

RIO DE JANEIRO – O volume de acessos em banda larga ultrapassou 110 milhões em julho deste ano, crescimento de 39% na comparação com o mesmo mês de 2012, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 26, pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

De acordo com a associação, 31 milhões de novos acessos foram ativados nos últimos doze meses e, desde o início do ano, foram ativados 24 milhões de acessos.

Na banda larga fixa, os acessos somaram 21,4 milhões em julho, dos quais 2,4 milhões de conexões foram ativadas nos últimos doze meses, alta de 12,4% no período.

De acordo com a entidade, a quantidade de acessos em banda larga fixa significa que 39% dos domicílios brasileiros urbanos têm internet de alta velocidade.

“O Brasil, em números absolutos, foi o país que mais cresceu em acessos à banda larga fixa na América Latina, em 2012, se posicionando entre os dez países com maior base de banda larga fixa no mundo”, afirma a associação em comunicado.

Já a Internet pela rede móvel alcançou um total 88,7 milhões de acessos em julho, alta de 47,6% em relação a julho de 2012. Desse total, 73,8 milhões são acessos via celular, e 14,9 milhões são terminais de dados, entre eles modems de acesso à internet e chips de conexão máquina-máquina (M2M).

As redes de banda larga móvel cresceram 12 por cento em 12 meses, com a ativação de 374 municípios no período. No total, as redes 3G estão instaladas em 3.414 municípios. Este ano, 129 municípios receberam redes de 3G. Já a tecnologia de quarta geração (4G), inaugurada em 30 de abril, registrou 250 mil acessos, segundo a Telebrasil.