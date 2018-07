País encerra novembro com 55 milhões de acessos fixos e móveis, 22 milhões a mais doque no ano passado

Por Eduardo Rodrigues

BRASÍLIA – O número de acessos em banda larga fixa e móvel chegou a 55,4 milhões em novembro, crescimento de 68% nos últimos 12 meses. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), de dezembro de 2010 a novembro deste ano foram registrados 22,4 milhões de novos acessos em banda larga.

A maioria dos acessos (38,9 milhões) é via banda larga móvel, enquanto o restante (16,5 milhões) é por banda larga fixa. A banda larga móvel dobrou o número de acessos desde novembro de 2010, acrescentando 19,4 milhões de novas conexões. A banda larga fixa cresceu 21,9% nos últimos 12 meses, com 3 milhões de novas conexões.

Do número total de acessos à banda larga móvel, 7,6 milhões são por modems de acesso à internet e 31,3 milhões por telefones celulares de terceira geração (3G), incluindo os smartphones (telefones com funções de computador), cujo crescimento atingiu 130% em um ano.

1,2 celular por pessoa. O Brasil encerrou o mês de novembro com 236,08 milhões de linhas de celulares, de acordo com balanço divulgado há pouco pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nos últimos 12 meses, foram habilitados 38,54 milhões de acessos de telefonia móvel, com crescimento de 19,51% em relação ao período anterior. Com isso, a chamada “teledensidade” no País chegou a 120,81 linhas a cada 100 habitantes.

Somente em novembro foram habilitadas 4,45 milhões de novas linhas. Segundo a Anatel, 81,65% dos celulares do País são pré-pagos (192,7 milhões) e 18,35%, pós-pagos (43,32 milhões). Do total, 38,83 milhões de linhas têm acesso à internet 3G.

O levantamento da Anatel também mostra que a Vivo se manteve na liderança do mercado, com 29,64% de participação, seguida de Tim (26,03%), Claro (25,09%) e Oi (18,92%).

