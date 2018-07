Dados apontam que só no mês de julho surgiram 1,9 milhões de novas conexões, cerca de 34% a mais que a média mensal

BRASÍLIA – O número de acessos em banda larga no País chegou a 45,7 milhões em julho, de acordo com balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). No mês, foram registrados 1,9 milhão de novas conexões de internet rápida, superando em 34% a média mensal deste ano, de 1,4 milhão.

Em 2011, já foram ativados 11,2 milhões de novos acessos, segundo a Telebrasil. Com isso, a quantidade de conexões banda larga ao fim de julho deste ano foi 56,72% superior à do mesmo mês de 2010.

Quase a metade dos acessos à internet rápida no País se dá por celulares, que chegaram a 22,8 milhões em julho. Já os modems 3G totalizaram 6,9 milhões. Com isso, a banda larga móvel acumula um crescimento de 80,1% nos últimos 12 meses, alcançando 29,7 milhões de conexões. Já a banda larga fixa apresentou expansão de 26,3% no mesmo período, chegando a 16 milhões de acessos.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)