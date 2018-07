O ministro das Comunicações Paulo Bernardo veio à Campus Party pela primeira vez para falar sobre os desafios de crescimento do Brasil no âmbito da tecnologia e da comunicação. Ele comentou principalmente sobre o Plano Nacional de Banda Larga, principal programa do seu Ministério.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

FOTO: PAULO PINTO/AE

O ministro lembrou que o Plano está na etapa final, tendo como prazo o final de abril. Em que pese o pouco tempo, Bernardo anunciou que há uma tentativa por parte do governo de fechar “grandes negociações”, tentando envolver mais empresas entre as parcerias para que o custo final para o usuário seja ainda menor.

“Isso é essencial para, nos próximos anos, oferecermos essa verdadeira cesta básica de internet para toda a população”, afirmou.

O presidente da Telebrasil Antonio Carlos Valente também estava presente no debate e disse que vê os impostos como uma das principais barreiras para o desenvolvimento do acesso à internet no Brasil.

Em resposta, Paulo Bernardo disse que já havia consultado “vários secretários da Fazenda” e eles haviam comentado sobre a dificuldade de abaixar impostos de uma maneira geral, por questões de orçamento, mas que para a banda larga achavam possível diminuir ou até zerar impostos.

“Nós podemos construir um sistema e oferecer a um preço bem reduzido para a nossa banda larga”, disse o ministro.

Sobre a Campus Party o ministro se mostrou muito animado e se disse impressionado com o que viu por lá. Foi convidado a dirigir um carro feito de sucata, deu um passeio pelas áreas temáticas e, por fim, disse que tentou alugar uma barraca para ficar até amanhã no evento, mas haviam acabado. “Mandaram eu voltar ano que vem, acredita?”.

Perguntado sobre o protocolo de internet o IPv6, Bernardo disse que é uma nova realidade e que logo mais os sites do governo federal terão que se adaptar, senão outras pessoas poderão conseguir ter acesso a eles. Mas afirmou que para a esfera pública federal e estadual “é tranquilo esse processo” e que o problema será com os municípios por falta de estrutura, capacitação e dinheiro.