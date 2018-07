Um estudo divulgado nesta quarta-feira, 11, pela pela empresa de infraestrutura de rede Huawei, em parceria com a consultoria Teleco, mostra que a banda larga móvel no Brasil cresceu 138% em 2010, bem acima dos 33,7% registrados na média mundial. A banda larga fixa registrou crescimento bem menor, de 21% no País e 17,8% no mundo.

A banda larga móvel ultrapassou a fixa no ano passado, terminando o ano com 20,6 milhões de acessos contra 13,8 milhões de fixos. A projeção da empresa para o final deste ano é que o país tenha 32 milhões de acessos em banda móvel e 17 milhões em fixa.

O primeiro trimestre de 2011 terminou com 22,9 milhões de acessos de banda larga móvel via terminais 3G (18,1 milhões de smartphones e 4,8 milhões de modems) e 1,5 milhão via terminais não-3G (mas com velocidade acima de 256 Kbps). A conexão 3G (7,5%) vem aumentando a sua popularidade e tomando espaço da tecnologia GSM. A média de aparelhos 3G sobre o total de telefones é 9,3%, contra 15,1% no mundo.

Na liderança deste mercado está a operadora Claro, com 7,7 milhões de terminais 3G no trimestre, seguida pela Vivo (5,3 milhões), Tim (4,5 milhões) e Oi (600 mil). Já entre os terminais de dados, liderança da Vivo (2,6 milhões), seguida por TIM (1,8 milhão), Claro (1,5 milhão) e Oi (400 mil).

Já na banda larga fixa, a Oi é a líder com 4,4 milhões de acessos, o segundo lugar é da NET (3,5 milhões), o terceiro da Telefônica (3,3 milhões) e o quarto da GVT (1,1 milhão).