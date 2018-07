Transmitir uma conexão de 10 megabits, usando um braço humano como condutor. Foi esse o feito de um grupo de pesquisadores da Universidade de Seul, na Coreia do Sul, que descobriu o potencial do nosso corpo para transmitir sinais de banda larga.

Primeiro, os cientistas colaram eletrodos feitos de um polímero coberto de silício, mais finos que um fio de cabelo, ao braço de um paciente. Depois, os separaram a uma distância de 30 centímetros e tentaram transmitir, pela pele, ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Resultado? Os dados passaram de um ponto ao outro, sem qualquer interferência. Afinal, o corpo humano é um bom condutor elétrico. Como você deve ter aprendido (ou não) nas aulas de Química, Física e Biologia.

Pode parecer mais uma dessas pesquisas sem pé nem cabeça, feitas só para suprir a necessidade diária de bizarrice dos povos asiáticos, mas não é. O experimento, se continuar, pode ser importante para a evolução dos aparelhos médicos inteligentes.

Hoje em dia, esses dispositivos contam com uma bateria e funcionam com uma conexão wireless, mas, mesmo com eles, ainda é difícil a monitoração exata dos sinais vitais, do nível de açúcar ou dos batimentos cardíacos. Segundo os autores do estudo, a conexão cortaria 90% das necessidades energéticas de funcionamento desses aparelhos.