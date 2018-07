A maioria dos americanos não é a favor de que o governo de seu país torne o acesso barato à banda larga uma de suas prioridades, de acordo com um estudo realizado pelo instituto Pew Internet, divulgado na quarta-feira, 11. O levantamento foi realizado por telefone com 2.252 adultos em todo o país.

Seja devido a um sentimento antigoverno devido à mudança de prioridades durante um difícil período econômico ou a incerteza em relação aos benefícios da internet, 53% dos entrevistados disseram que esta expansão não deveria tornar-se prioridade da administração de Obama.

“Um debate surgiu sobre o papel do governo no que diz respeito a garantir a disponibilidade de internet de alta velocidade a todos americanos”, disse Aaron Smith, autor do relatório feito a partir da pesquisa. “A maioria acha que não, e a supresa é que quem não tem acesso à internet rápida são os que estão menos inclinados a pensar que o governo tem de liderar a expansão da banda larga”.

Aumentar o alcance da internet rápida para todos os norte-americanos é a principal missão do plano nacional de banda larga nos EUA, apresentado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), equivalente à Anatel brasileira.

Em fevereiro, o órgão afirmou que 80 milhões de americanos não têm acesso à internet seja por não ter dinheiro para pagar a este tipo de acesso ou porque eles não entendem a relevância da banda larga. Algumas partes rurais no país não têm internet devido ao custo de infraestrutura.

O relatório apresentado pela FCC faz uma série de recomendações de curto a longo prazo para ampliar a adoção deste tipo de conexão em áreas urbanas e para aumentar o acesso para famílias de baixa renda e em áreas rurais.

“Temos o compromisso de educar os americanos sobre as formas que a banda larga pode melhorar suas vidas”, disse a porta-voz da FCC Jen Howard, acrescentando que a internet pode beneficiar negócios, educação, programas de saúde e o governo.

A pesquisa Pew, conduzida entre 29 de abril e 30 de maio, concluiu que:

26% acham que a expansão do acesso à banda larga não deveria ser feita pelo governo

27% não consideram que isto seja alta prioridade

30% não consideram que isto seja uma prioridade importante

11% não consideram que isso sequer seja uma prioridade

A pesquisa também descobriu que a média de adoção da banda larga entre os americanos reduziu de forma dramática, mostrando que 66% dos habitantes do país têm acesso à internet rápida em 2010, comparados a 63% em 2009.

