Segundo estudo, a velocidade média das conexões no Brasil é de 2,9 Mbps, abaixo da média mundial de 3,1 Mbps

SÃO PAULO – A velocidade da internet no Brasil está abaixo da média mundial, segundo o estudo “O Estado da Internet”, divulgado esta semana. Enquanto no mundo a velocidade média chega a 3,1 megabits por segundo (Mbps), no Brasil as conexões têm em média 2,9 Mbps. O resultado coloca o País na 73ª posição do ranking da velocidade da internet no mundo.

Os dados foram aferidos pela empresa de computação em nuvem Akamai, feito com base em 733 milhões conexões de 243 países ou regiões, e divulgados na terça-feira, 23.

Apesar do resultado ruim, o País registrou um crescimento de 7,4% em um ano na velocidade média das conexões. Os números se referem aos primeiros três meses de 2013. Comparando ao trimestre anterior, a velocidade média no Brasil foi 4,4% maior.

Ranking. A internet brasileira está bastante atrás da rede nos países com as melhores conexões. Entre os dez países mais bem posicionados no ranking, a velocidade média começa em 8,2 Mbps (Dinamarca). A Coreia do Sul lidera a lista, com uma velocidade média de 14,2 Mbps, seguida do Japão (11,7 Mbps) e Hong Kong (10,9 Mbps).

Segundo o estudo, enquanto na Coreia do Sul 50% das conexões têm velocidade maiores do que 10 Mbps, no Brasil esse número chega a 0,7% — número que é 38% maior do que registrado no ano anterior. Acessos com mais de 4 Mbps são 14% das conexões, segundo a pesquisa.

O Brasil é o oitavo país que mais gera tráfego na internet. De acordo com a pesquisa, 2,2% do tráfego aferido teve origem no País. E cerca de 26,4 milhões das conexões medidas pela empresa eram do Brasil.

