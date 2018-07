Na proporção, 64 a cada 100 acessos são feitos por banda larga no Brasil

RIO DE JANEIRO – Os acessos de banda larga mais do que triplicaram nos últimos três anos, somando 122 milhões de conexões até outubro, uma proporção de 64 acessos a cada grupo de 100 habitantes, segundo levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), que representa as operadoras do país.

No período, foram 89 milhões de novos acessos, segundo levantamento da entidade, que destacou o uso da internet em smartphones e tablets, que cresceu mais de cinco vezes desde 2010.

“A cada ano um número maior de brasileiros passa a se conectar pela Internet e o veículo principal tem sido os smartphones e tablets, seguindo uma tendência mundial de mobilidade”, afirmou a entidade em comunicado.

Segundo a Telebrasil, somente em 2013, 95 por cento das novas conexões foram de banda larga móvel. As redes de terceira geração (3G) estão presentes em 3.463 municípios, que concentram 90 por cento da população.

O levantamento também aponta evolução da banda larga fixa. Desde outubro de 2010, o número de acessos em banda larga fixa subiu 46 por cento, disse a associação.

/REUTERS