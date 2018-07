Empresa responsável por aplicativo de encontros sexuais entrou em um acordo com a Zynga após processo pelo uso do termo “with friends”

SÃO PAULO – A Zynga e os criadores do jogo Bang with Friends, enfim, entraram em um acordo sobre o uso da terminação “with friends”. A empresa criadora do aplicativo de encontros sexuais vai mudar de nome e lançar um novo negócio chamado The Next Bang.

Em julho, a Zynga abriu um processo contra a Bang With Friends Inc. por violar os direitos autorais de sua linha de jogos “with friends”. No processo, a Zynga alegou que a empresa “selecionou o nome Bang With Friends para seu aplicativo de encontros de sexo casual com as marcas de jogos da Zynga claramente em mente”.

Entre os jogos da Zynga que usam o termo estão “Words With Friends” e “Chess With Friends”. A desenvolvedora de jogos solicitou que o tribunal impedisse a empresa usar o nome “Bang With Friends” em qualquer contexto de aplicativos de rede social nos EUA, além de pedir compensação financeira.

Nesta segunda-feira, 30, o Bang with Friends divulgou um comunicado informando que chegou a um acordo amigável com a Zynga. “Embora os termos do acordo sejam confidenciais, o Bang With Friends reconhece os direitos de marca que Zynga tem sobre o termo ‘with friends’ e vai mudar o seu nome corporativo e criar uma nova marca para seus serviços em um futuro próximo”, diz o comunicado.

A empresa não deu detalhes sobre seu novo posicionamento, mas já colocou no ar o site The Next Bang onde interessados podem cadastrar seu endereço de e-mail para serem avisados sobre o lançamento do novo negócio.

Aplicativo

No fim de agosto, o Bang with Friends já havia mudado o nome do seu aplicativo para smartphones e tablets para voltar à Apple App Store, após ter tido seu app removido por sua temática “delicada”. O aplicativo foi renomeado para “Down” , em referência ao botão “Down to Bang” que o usuário do app aciona para indicar interesse na pessoa que aparece na tela do sistema. Dessa forma, era possível omitir a palavra “bang”, que relacionava diretamente o app ao ato sexual.

O Bang With Friends é um aplicativo que permite ao usuário selecionar com quais amigos do Facebook gostaria de ter mais intimidade. Se algum dos escolhidos também usar o aplicativo e marcar a pessoa que o escolheu como alguém do seu interesse, o sistema avisa os dois. Enquanto isso não acontece, toda ação realizada no app deveria ser mantida em sigilo absoluto. A empresa teria levantado US$ 1 milhão de investidores, segundo a Business Insider, e em abril comemorou a marca de mais de 1 milhão de usuários no mundo.

Em maio, entretanto, uma falha nas configurações de segurança do aplicativo expôs o nome de todas as pessoas que o utilizavam antes de janeiro de 2013, o que gerou enorme repercussão nas redes sociais.

Já a Zynga teve sucesso enorme com seus jogos para Facebook como CityVille, Farmville e Words with Friends. Em 2011, o faturamento da companhia atingiu US$ 1,1 bilhão. Quando abriu seu capital, no fim de 2011, levantou US$ 1 bilhão de dólares na oferta pública inicial de ações.

Além de ter sido afetada pelo esgotamento de seus jogos perante boa parte do público, a empresa também não soube adaptar seus jogos para as plataformas móveis e perdeu terreno. Suas ações desvalorizaram rapidamente, caindo mais de 70% desde dezembro de 2011.