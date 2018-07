??? Conversa será mediada pelo presidente do site de microblogging, Jack Dorsey

Presidente americano vai responder sobre economia e emprego. FOTO: Reuters

Washington, 30 jun – A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira, 30, que o presidente americano, Barack Obama, terá sua primeira reunião com os cidadãos através do Twitter na próxima quarta-feira, 6.

“O cofundador e presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey, vai moderar a conversa entre o presidente Obama e os americanos, que se centrará na economia e no emprego”, explicou em sua entrevista coletiva diária o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, que classificou o encontro virtual como “apaixonante”.

A partir desta quinta-feira, os usuários do Twitter podem enviar suas perguntas a Obama ao tag #AskObama, que as responderá na quarta-feira, 6, a partir das 14h locais (15h de Brasília).

O anúncio segue o esforço do líder americano de usar as redes sociais para “chegar ao público que talvez não obtenha suas informações pela imprensa tradicionais como os diários ou as cadeias de televisão”, como assinalou em abril passado o diretor de comunicações da Casa Branca, Dan Pfeiffer.

O primeiro encontro de Obama através das redes sociais aconteceu em abril passado pelo Facebook, onde participou junto ao fundador da rede social, Mark Zuckerberg, e respondeu às perguntas dos usuários.

/ EFE