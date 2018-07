(Flickr/White House)

“Meus dedos são muito desajeitados para digitar mensagens no celular”, disse ontem o presidente canhoto e usuário de BlackBerry.

Não que o perfil seja fake – não é. A conta tem o selo de autenticidade do Twitter, mas é mantida por assessores. O governo dos EUA ainda mantém um blog e um Flickr, com fotos dos eventos oficiais e também de bastidores da vida do homem que ocupa o cargo mais poderoso do mundo.