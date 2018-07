O Barcelona se tornou nesta sexta-feira, 18, o clube de futebol com mais seguidores no Facebook, superando o Galatasaray da Turquia, o time que tinha mais fãs-torcedores na rede social anteriormente.

Com cerca de quatro milhões e meio de seguidores, o Barça lidera a classificação seguido, depois do Galatasaray, do Real Madrid, em terceiro lugar. O time segue agora para alcançar os cinco milhões de seguidores.

Desde que o clube entrou oficialmente para a rede social, no fim de novembro de 2009, seu número de seguidores teve um crescimento rápido e constante.

Ao fim da temporada passada, o clube tinha 2.279.804 seguidores, número que cresceu desde o início da campanha 2010-2011 em uma média semanal de 186 mil seguidores aproximadamente. Nesta sexta-feira, o time espanhol somava 4.491.993 fãs.

Abaixo, os dez times de futebol com mais seguidores:

1. Barcelona 4.491.993 2. Galatasaray 4.487.984 3. Real Madrid 3.615,051 4. Fenerbahce 3.007.682 5. Manchester United 2.451.656 6. Liverpool 2.420.166 7. Chelsea 1.558.670 8. Arsenal 1.487.461 9. AC Milan 1.487.461 10. Olympique de Marsella 594.266

/ EFE