Em agosto, Samsung e Barnes & Noble lançaram o Galaxy Tab 4 Nook, tablet com funções incorporadas do e-reader. FOTO: Divulgação Em agosto, Samsung e Barnes & Noble lançaram o Galaxy Tab 4 Nook, tablet com funções incorporadas do e-reader. FOTO: Divulgação

NOVA YORK – A Barnes & Noble fechou um acordo para comprar a fatia da Microsoft na Nook Media, encerrando uma parceria de dois anos e pavimentando o caminho para a varejista de livros desmembrar sua deficitária divisão de e-readers e conteúdo digital.

A Barnes & Noble também divulgou lucro trimestral muito abaixo do esperado, principalmente pelas vendas mais baixas dos dispositivos Nook.

A companhia estimou o valor do negócio, que envolve dinheiro e ações, em cerca de US$ 125 milhões.

Lançado em 2009, o leitor eletrônico Nook teve sucesso inicial, mas acabou custando à Barnes & Noble centenas de milhões de dólares à medida que não conseguiu manter o ritmo em relação aos rivais Kindle, da Amazon.com, e iPad, da Apple.

Em 2012, a Microsoft investiu US$ 300 milhões de dólares no Nook para ganhar uma posição no mercado de rápido crescimento de e-books. Em 9 de setembro, a Microsoft possuía cerca de 17% da Nook Media por meio de ações preferenciais, de acordo com um documento apresentado ao regulador do mercado.

A Barnes & Noble disse em junho que faria a cisão do seu negócio Nook Media para focar em livrarias. Em agosto, Samsung e Barnes & Noble lançaram o primeiro tablet com funções do Nook, o Galaxy Tab 4 Nook.

/ REUTERS