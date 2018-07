A livraria norte-americana Barnes & Noble lançou nesta segunda-feira, 21, uma versão Wi-Fi de seu e-reader, o Nook, e reduziu o preço do modelo compatível com 3G diante de aumento na competição no segmento que atravessa rápida expansão.

Foto: Reprodução

A maior vendedora de livros especializados dos Estados Unidos definiu preço de US$ 149 para a versão Wi-Fi e de US$ 199 para a versão 3G. Ambos os modelos contam com tela touchscreen de LCD colorida de 3,5 polegadas para a navegação pela internet e outra tela de 6,5 polegadas com tinta eletrônica para a leitura de livros e jornais.

A decisão da livraria surge depois do lançamento do iPad pela Apple, aparelho que atraiu muito interesse do mercado e enquanto a Borders Group se prepara para começar a operar sua própria loja de livros eletrônicos. O Nook também compete com o Kindle, da Amazon.com. A Barnes & Noble lançou o Nook em outubro.