A rede de livrarias espera que seu Nook alcance vendas ainda maiores que os 140% já conquistados neste trimestre

O leitor eletrônico Nook. FOTO: AP

NOVA YORK – A rede de livrarias Barnes & Noble previu que as vendas de seu leitor eletrônico Nook e de seus livros digitais irão mais que dobrar neste ano fiscal, alcançando US$ 1,8 bilhões.

A companhia também afirmou que suas vendas de livros devem crescer com o fracasso da rival Borders, o que fez suas ações saltarem 14,8% nesta terça-feira.

A maior rede de livrarias dos EUA, que apostou no sucesso do Nook para seu futuro, divulgou uma perda trimestral menor nesta terça-feira, conforme a popularidade do Nook ajudou a mitigar a queda nas vendas de livros.

As vendas dos aparelhos com a marca Nook subiram 140%, para US$ 277 milhões no trimestre, representando quase 20% das vendas totais da empresa.

O presidente-executivo William Lynch disse a analistas em teleconferência que a livraria detém de 26% a 27% do mercado de livros eletrônicos, mesma participação de mercado que ele disse ter no trimestre passado.

Em vendas, o Nook é o segundo maior leitor eletrônico após o Kindle, da Amazon. Ele também compete com o iPad, tablet da Apple.

No trimestre, a Barnes & Noble apurou prejuízo de US$ 56,6 milhões, ou US$ 0,99 por ação, frente à perda de US$ 62,5 milhões, ou US$ 1,12 por ação, um ano antes

