A Barnes & Noble afirmou que as vendas de livros digitais feitas pelo seu site superaram as de livros de papel. A loja, que apresentou o seu leitor eletrônico Nook no ano passado a fim de competir com a Amazon e seu Kindle, disse que seus clientes compraram ou baixaram 1 milhão de e-books via Nook no Natal.

Uma porta-voz da B&N disse que o número inclui também os livros gratuitos, mas que a maioria eram downloads pagos.

A livraria, que se colocou à venda em agosto deste ano, está sob pressão para demostrar que a sua participação no mercado de livros eletrônicos está crescendo rápido o suficiente para atenuar a queda de toda a indústria nas vendas de livros. A Barnes & Noble garante possuir 20% do mercado de e-books.

A atual maior vendedora de livros nos EUA também disse que várias versões do seu leitor Nook haviam se tornado o produto mais vendido da loja, assim como a Amazon relatou nesta semana sobre a versão mais recente de seu Kindle.

Kindle no Nook

É possível ler livros da Amazon no Nook usando o aplicativo do Kindle. Não acredita? Um blog não oficial sobre Kindle ensina passo a passo como fazê-lo. Segundo o site, em cinco minutos qualquer pessoa com um Nook, um cabo USB, um cartão microSD e um PC consegue fazer a “mágica”. No Nook isso é possível, como explica o blog, pelo fato de o aparelho, além de ser um eReader, ser um tablet com sistema operacional Android (aberto).

/PHIL WAHBA (REUTERS), com Redação Link