Participantes reclamam de falta de segurança no espaço de camping. FOTO: Fernando Donasci/REUTERS

Pela segunda vez na semana, ocorrências de roubo paralisam o evento; a direção prometeu melhorias e recebeu vaias

SÃO PAULO – Campuseiros tiveram objetos de suas barracas roubados e organizaram um protesto por volta das 19h30 desta sexta-feira, 10. A apresentação do gerente de produtos da Rovio, Julien Fourgeaud, foi interrompida e o diretor da Campus Party tomou o microfone buscando acalmar os participantes que carregavam cerca de 10 barracas em direção ao Palco Principal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Nós aumentaremos ostensivamente a segurança no camping, contamos com a colaboração de vocês (vaia), buscamos reforço. “Hoje eu estava circulando e vi muita gente que deixa a sua carteira, o celular (vaia). Vão ter segurança reforçada lá, mas em um evento como este…. (vaia)”. “Precisamos que todo mundo fique ligado”.

Segundo a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), localizada no Anhembi, cerca de 78 boletins de ocorrência foram registrados desde o início do evento na segunda-feira, 6. Barracas tiveram roupas e demais objetos pessoais roubados. Campuseiros reclamam que não há segurança dentro do camping e nem nas entradas que dão acesso à área onde estão as barracas (uma que a liga à Arena e outra para a rua).

Veja um vídeo que registra o início do protesto:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Xhn8Ce4qei8" width="570" height="416" wmode="transparent" /]

—-

Leia mais:

• Homem é detido por roubo de notebooks na Campus Party

• Participante é expulso da Campus Party