A base de celulares no Brasil cresceu 1,08% em setembro sobre agosto, para 191,5 milhões de acessos, de acordo com números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta sexta-feira, 22.

Em setembro foram adicionadas 2 milhões de novas habilitações de linhas, fazendo a penetração da telefonia móvel subir para 98,98% da população, contra 97,96% em agosto. Dos acessos móveis, 82,14% são pré-pagos e os demais, pós pagos.

De janeiro a setembro, a quantidade de novos acessos registrada é de 17,5 milhões, segunda maior já registrada para o intervalo, atrás apenas do contabilizado em igual intervalo de 2008. A Anatel divulga a evolução dos acessos móveis desde 2000.

A Vivo, unidade de telefonia móvel da Telefónica no Brasil, terminou setembro com participação de 30,14%, ante 30,23% em agosto, com um total de 57,7 milhões de clientes.

A Claro, braço brasileiro de telefonia celular do conglomerado América Móvil, terminou o mês passado com 25,47% de fatia de mercado, contra 25,43% em agosto, com 48,8 milhões de assinantes.

A TIM Participações teve o maior ganho de participação do período entre as quatro maiores operadoras. No fim de setembro a operadora tinha 24,52% de participação de mercado, contra 24,25% em agosto, totalizando 46,9 milhões de usuários.

A Oi, na qual a Portugal Telecom fez acordo para adquirir uma participação terminou setembro com 19,51% de participação de mercado, abaixo dos 19,74% em agosto, com quase 37,4 milhões de clientes.

