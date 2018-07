Foram adicionados mais de 195 mil assinaturas à base brasileira de televisão por assinatura, segundo a Anatel

SÃO PAULO – A base de clientes de TV por assinatura no Brasil cresceu 1,1% em novembro ante outubro, para 17,9 milhões de clientes, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 13, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em novembro, foram adicionadas mais de 195 mil assinaturas à base de TV paga, serviço que é distribuído para cerca de 56,3 milhões de brasileiros.

A NET/Embratel, do bilionário mexicano Carlos Slim, tinha a maior fatia do mercado de TV por assinatura no país em novembro, segundo o relatório da Anatel, ou 9,59 milhões de clientes, após adição de 115,7 mil novos clientes ante outubro. Em segundo lugar ficou a SKY/Directv, com 5,319 milhões de clientes, acréscimo de 42,9 mil novos consumidores.

Na comparação anual, a base de assinantes cresceu 12,24% em novembro, informou a Anatel.

/ REUTERS