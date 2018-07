Fevereiro registrou maior número de novas habilitações nos últimos 13 anos

SÃO PAULO – A base de linhas de telefonia celular ativas no Brasil cresceu 0,99% em fevereiro sobre janeiro, com o mês passado registrando o maior número de novas habilitações para o mês nos últimos 13 anos, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta segunda-feira, 19.

O número de linhas móveis ativas somava ao final de fevereiro 247,62 milhões num crescimento de 19,3% sobre a base de fevereiro de 2011. Em termos de novas habilitações, o mês passado fechou em 2,44 milhões de adições ante 2,41 milhões em fevereiro de 2011.

Os terminais de banda larga móvel (3G) cresceram 4,62% em fevereiro sobre janeiro, mas em comparação com o mesmo mês de 2011 o número de acessos dobrou para 47,2 milhões, em meio ao aumento das ofertas de serviços 3G e conteúdo móvel no país.

No ranking das operadoras, a Vivo encerrou fevereiro com uma base de 73,92 milhões de acessos, numa participação de 29,85% ante 29,54% em janeiro. A TIM aparece na sequência, com 65,92 milhões de acessos e fatia de 26,62% ante 26,56% no mês anterior.

A Claro registrou 61,1 milhões de acessos em fevereiro, numa participação de 24,66% ante 24,78% em janeiro. A Oi apurou 45,96 milhões de acessos, com fatia de 18,56% ante 18,62% em janeiro.

