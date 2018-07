RIO DE JANEIRO – O Brasil encerrou fevereiro com 18,2 milhões de assinantes de TV paga, alta de 0,51% sobre janeiro e de 8,9% em 12 meses, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta sexta-feira, 4.

Segundo a agência, houve uma adição líquida de 93 mil usuários na comparação com janeiro deste ano.

A Net, do grupo América Móvil, permaneceu na liderança do mercado, com 9,7 milhões de clientes (53,51% do mercado). A Sky/Directv ficou em segundo lugar, com 5,4 milhões de acessos (29,81%).

