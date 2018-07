Bate-papo por vídeo no Orkut

O Orkut anunciou hoje que permitirá também bate-papo por vídeo entre seus usuários, por meio de uma extensão do Google Talk. Se você tem uma webcam conectada ao computador, bastará baixar um plugin e instalá-lo para integrar a câmera com a rede social. Para iniciar conversas em vídeo, abra a janelinha do Gtalk e clique em Iniciar bate-papo por vídeo, no menu Ações, e pronto.

15/09/2009 | 16h05

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo