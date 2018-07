A Apple tem usado a internet para localizar usuários insatisfeitos e contactá-los. O objetivo é conseguir mapear as possíveis causas da falha. Além disso, a companhia pede que esses usuários instalem uma espécie de medidor de duração da bateria, para identifcar a raiz do problema.

Embora a promessa da empresa fosse de que o novo iPhone 3GS tivesse um desempenho superior aos antecessores nesse quesito (com uma carga, o aparelho reproduziria até 30 horas de música), quem arriscou a compra não notou melhorias significativas. Ao contrário: as queixas dão conta de que a energia se esgota com um quinto do tempo prometido. E a bateria não pode ser trocada.

A expectativa é de que, com as respostas dos usuários, a empresa possa desenvolver um novo sistema menos problemático.

A Apple não confirmou oficialmente ter procurado os usuários.