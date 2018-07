Segundo o voluntário Ícaro Cardoso, um dos professores-monitores, são poucas as pessoas que realmente não sabem mexer no computador que aparecem. E quando aparecem… “Tenho de pedir para o pessoal que está acessando o Orkut sair dos computadores. Mas são poucas as pessoas que não sabem navegar que surgem. De segunda até agora, eu só atendi cinco”, diz. Há. lógico, outros monitores. “Na maioria das vezes, quando vejo alguém sentar na frente do PC, ela já sabe mexer. Pergunto se precisa de ajuda e elas me olham como se dissessem: ‘Eu já sei.’”