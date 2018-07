A versão para PC de “Batman: Arkham Asylum” vem com uma proteção anti-cópias que deu resultado antes mesmo de o game ser lançado oficialmente. No começo do mês, um usuário identificado como Cheshirec_the_cat criou um tópico pedindo ajuda no fórum oficial do jogo.

“Tive um problema na parte em que é necessário usar o glide (comando de deslizar) do Batman. Quando pressiono os botões para pular de uma plataforma à outra, Batman fica tentando abrir suas asas repetidamente, mas no lugar de usar o glide, acaba caindo em um gás venenoso. Alguém pode me dizer o que fazer?“, questionou.

Rapidamente um usuário respondeu que não havia gás venenoso na versão de demonstração e que, portanto, tratava-se de uma cópia pirata. Um dos administradores do fórum acabou com o mistério logo em seguida. “Não se trata de nenhum erro no jogo, mas sim no seu código moral“, sentenciou. O funcionário da Eidos, distribuidora do game, completou: “você caiu em uma armadilha contra as pessoas que tentam baixar de graça versões piratas do jogo“, explicou.

O tópico foi trancado logo em seguida pelos administradores.