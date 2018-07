A emissora estatal britânica BBC anunciou nesta quinta-feira que vai lançar seu primeiro site nos Estados Unidos focado em notícias, fazendo concorrência mais direta com emissoras e jornais norte-americanos.

A BBC recrutou jornalistas para reforçar sua cobertura do noticiário geral, esportes, economia e entretenimento no site, que será lançado com sua sócia publicitária HP.

O novo site será encontrado no endereço BBC.com. No momento, esse endereço vem redirecionando o internauta ao site bbc.co.uk, que, como a grande maioria das operações da BBC, é financiado por uma taxa de licenciamento paga por cada família britânica.

Enquanto as operações de TV, rádio e Internet na Grã-Bretanha não incluem anúncios, o site global bbc.co.uk inclui anúncios quando é acessado por usuários dos Estados Unidos.

A vice-presidente sênior da BBC.com, Miranda Cresswell, disse em comunicado que “teremos mais análises e mais perspectiva que interligam os pontos sobre os fatos e as questões que afetam todos nós nos Estados Unidos.”

/YINKA ADEGOKE (REUTERS)