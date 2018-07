A BBC pretende diminuir seus gastos e quem vai mais sofrer com os cortes será a área online da empresa. Mark Thompson, diretor-geral da rede britânica, disse que recomendará reduzir à metade o número de seções do site e um corte de 25% em sua verba anual, até 2013. Além disso, estações de rádio serão fechadas, tudo em resposta à pressão de rivais comerciais e de políticos.

O anúncio feito nesta terça-feira, 2, pela própria BBC, vem junto de diversas críticas que o setor privado vem fazendo a espresa estatal. A alegação é que o setor privado está enfrentando enromes dificuldades devido à crise ecônomia mundial – fato que não atinge a BBC com a mesma intensidade. James Murdoch, visto como herdeiro do pai Rupert Murdoch no comando do império de mídia da News Corp, descreveu a escala e as intenções da rede pública de TV e rádio como “assustadoras”.

Mas oficialmente a BBC garante que o corte não é uma resposta aos protestos das empresas privadas, mas sim uma maneira de transferir cerca de 600 milhões de libras adicionais ao ano para conteúdo de maior qualidade.

Além de diminuir os investimentos no site, a intenção é fechar a Radio 6 Music, a Asian Network e os projetos multiplataforma as estações para adolescentes BBC Switch e Blast.

Corte nos gastos públicos

Sindicatos e analistas interpretaram o anúncio como um esforço da BBC para estabelecer seus planos antes da eleição deste ano, que deve resultar em cortes nos gastos públicos.

“É o público que paga as contas da BBC, e é justo que ela evolua constantemente de forma a atender às suas expectativas,” disse Michael Lyons, presidente do BBC Trust, o conselho que agora considerará as propostas.

A BBC, renomada por sua cobertura jornalística e por seriados de humor como The Office, recebe 3,6 bilhões de libras (5,4 bilhões de dólares) em receita garantida ao ano, gerada por uma taxa de licença paga por todos os domicílios britânicos que tenham televisores.