SÃO PAULO – A BlackBerry decidiu levar o seu sistema de mensagens instatâneas BBM para um público maior do que os usuários dos seus modelos de celular. A empresa anunciou que o serviço será lançado para os sistemas Android e iOS no terceiro trimestre deste ano. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Thorsten Heins, durante a conferência BlackBerry Live, nesta terça-feira, 14, em Orlando, nos Estados Unidos.

“Por que estamos fazendo isto agora? É uma questão de confiança”, diz Heins. O executivo afirmou acreditar que o BBM tenha força para se tornar uma solução independente.

A BlackBerry decidiu apostar agora em um mercado com competidores fortes. O líder WhatsApp anunciou recentemente ter mais usuários que o Twitter, hoje com 200 milhões de usuários ativos. Esse é, também, o mesmo número de usuários do Viber, outro app que tem crescido rapidamente. Considerada uma plataforma bastante estável e confiável, porém, o BBM deve chegar ao mercado de aplicativos de mensagens como um concorrente de peso.

Segundo Hens, o sistema inicialmente vai permitir a troca de mensagens de texto e criação de grupos de até 30 pessoas. Outros serviços como envio de fotos, ligações pela internet e videochamadas serão adicionados posteriormente.

Outra novidade anunciada pela empresa nesta terça-feira foi um modelo de smartphone mais barato para mercados emergentes. O smartphone Q5 deve chegar ao mercado a partir de julho.

