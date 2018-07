SÃO PAULO – A BlackBerry disse que disponibilizará seu serviço de mensagens BBM para o Windows Phone, da Microsoft, e à futura plataforma Nokia X nos próximos meses.

O BlackBerry Messaging, ou BBM, é uma plataforma de mensagens que oferece ferramentas de colaboração como BBM Groups, BBM Voice e BBM Channels e compete com serviços como o WhatsApp, que o Facebook comprou na semana passada por US$ 19 bilhões.

O BBM será disponibilizado como um download gratuito no Windows Phone Store a partir da metade deste ano, enquanto que o BBM para o Nokia X estará disponível no Nokia Store quando a plataforma Nokia X for lançada, disse a BlackBerry em um comunicado nesta segunda-feira.

O BBM era um serviço de mensagens móveis pioneiro, mas sua base de usuários não conseguiu acompanhar o ritmo do WhatsApp e outros arrivistas, em parte pois o BlackBerry se recusava a abrir o serviço para usuários em outras plataformas.

O BBM ainda é popular, mesmo que a popularidade dos aparelhos BlackBerry tenha caído. No final do ano passado, a companhia de Waterloo, Ontario, finalmente abriu a plataforma de mensagens para usuários de iPhones e Android, e o número de usuários ativos do serviço cresceu para mais de 80 milhões.

/ REUTERS