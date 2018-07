”Câmbio Legal” permite ao turista estrangeiro que visita o Brasil localizar pontos para realizar operações cambiais

Sede do Banco Central em Brasília FOTO: Rafael Neddermeyer/Estadão

BRASÍLIA - O Banco Central (BC) lançou hoje o aplicativo para aparelhos móveis “Câmbio Legal”, que permite ao turista estrangeiro que visita o Brasil localizar pontos para realizar operações cambiais. Segundo o BC, o sistema informa endereço, telefones, horário de funcionamento, serviços e tipos de atendimento da instituição selecionada.

O aplicativo está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play para os aparelhos que utilizam os sistemas IOS e Android. “A iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla com foco no grande fluxo de turistas estrangeirosque visitarão o Brasil em junho para a Copa das Confederações e para a Jornada Mundial da Juventude”, diz oBC.

O BC também desenvolveu também um site especial com as perguntas mais frequentes sobre o tema, envolvendo informações sobre onde obter reais antes de viajar e instituições financeiras autorizadas pelo BC a fazer operações de câmbio. O texto poderá ser visualizado em português, inglês e espanhol, com detalhes das notas e moedas brasileiras.

“O objetivo é apresentar as notas do real e seus importantes elementos de segurança e ainda esclarecer os turistas a respeito das regras brasileiras de câmbio”, diz o BC. Segundo a instituição, estarão disponíveis ainda folders informativos nos principais aeroportos, na rede hoteleira credenciada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), nas secretarias de turismo das cidades que sediarão jogos da Copa das Confederações (Rio, Salvador, Recife, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte) e em táxis. O Manual do Turista, produzido pelo Governo Federal, também contará com informações sobre câmbio e cédulas do real.

