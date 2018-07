Acelerômetro. Discretamente dentro do primeiro iPhone, esse equipamento criou grande parte da dinâmica de uso dos smartphones. O instrumento mede aceleração e identifica a posição do aparelho, e pode usar essas informações para controlar aplicativos – games, principalmente – ou funções específicas. Quando você gira o iPhone da posição retrato para paisagem e ele ajusta tudo na tela, é o acelerômetro que faz isso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

API (Application Programming Interface). É o conjunto de regras de desenvolvimento específicas para cada software. Se um programador quiser criar um app que use o banco de dados do Twitter, ele terá que estudar a API liberada pelo site de microblogging e construir a plataforma em cima dessas regras.

App Store. Inaugurada em 2008, a loja de downloads da Apple foi a responsável por criar a economia dos aplicativos, que engrenou depois que os smartphones se tornaram mais populares. Em 2011, a Apple App Store ultrapassou a marca de 10 milhões de downloads. Atualmente, 350 mil apps estão disponíveis, 60 mil deles compatíveis com o iPad.

Android. É o sistema operacional móvel do Google. Diferente do iOS, que é fechado e conta com policiamento constante dos rígidos censores da Apple, o Google deixa os desenvolvedores trabalharem mais livremente e não se opõe diretamente a nenhum tipo de aplicação. O sistema é aberto e foi construído com base em uma versão do Linux.

Android Market. É a App Store do sistema Android, do Google. Lançada em outubro de 2008, a loja só começou a permitir aplicativos pagos em março do ano seguinte. Ao contrário de quem usa iOS, clientes de modelos com Android desfrutam de uma grande oferta de programinhas gratuitos, que são a maioria dos 200 mil apps disponíveis.

BlackBerry App World. Produzido pela canadense Research in Motion (RIM), o BlackBerry foi por muito tempo o celular mais vendido nos EUA (perdeu o lugar para o iPhone) e se tornou sinônimo de tecnologia empresarial. Com bem menos opções, o foco é na segurança dos apps de roupagem executiva, mas a loja também conta com opções de games e entretenimento.

Desenvolvedor. Ou programador – é aquele que cria os aplicativos . O profissional tem de conhecer linguagens de programação diferentes e estudar os kits de desenvolvimento divulgados por sites como Twitter ou Facebook, porque muitas aplicações são construídas em cima de plataformas mais populares.

Galaxy Tab. Por enquanto, o Samsung Galaxy Tab é o tablet Android que mais vendeu (quase 6 milhões de unidades). Temendo o crescimento da empresa sul-coreana na área, a Apple, que por enquanto ainda domina 90% do mercado de tablets, decidiu processá-la por “violação de propriedade intelectual” e por supostamente ter copiado o iPad na criação do aparelho.

Honeycomb. É o nome dado pelo Google à versão 3.0 do Android, desenvolvido especialmente para as telas alongadas e para a dinâmica diferente dos tablets. A versão mais recente para celulares é chamada de Gingerbread (2.3).

In-app purchasing. É o nome dado às compras feitas dentro de um aplicativo, ou assinaturas digitais de serviços. Com o método, usado tanto pela Apple quanto pelo Google, é possível comprar um app ou extras dentro do próprio aplicativo (ex: dentro da versão gratuita, uma empresa pode vender uma cópia mais elaborada – e paga – do app).

iOS. Sistema operacional dos produtos móveis da Apple (iPod Touch, iPhone e iPad). Lançado em julho de 2007, o software mudou o modo como as pessoas interagem com os celulares, baseando-se em comandos de toque e servindo de apoio para o conceito minimalista do iPhone, aparelho para o qual foi desenvolvido inicialmente.

iPad. Apresentado ao mundo em janeiro do ano passado, o iPad foi o responsável por criar o filão dos tablets. Hoje muitas concorrentes tentam criar aparelhos à altura (e com preço competitivo) do iPad.

Jailbreak. É o processo que permite que usuários possam fugir de ambientes digitais fechados como os utilizados pela Apple, que tem um controle direto do que pode ou não entrar na sua App Store. Fazendo jailbreak no aparelho, é possível acessar ambientes alternativos como o do Cydia. Nos Estados Unidos, fazer jailbreak é legal, mas a Apple diz que isso pode “violar a garantia” dos seus produtos e não encoraja a prática.

OS. Sigla para “operating system”, ou sistema operacional.

Playbook. Tablet da mesma fabricante dos celulares BlackBerry, a Research In Motion (RIM). Ele é voltado para usuários do celular e começou a ser vendido na semana passada nos EUA.

SDK. Software Development Kit ou kit de desenvolvimento de software. É o conjunto de ferramentas para os desenvolvedores criarem aplicativos para uma determinada plataforama. Android, iOS, Windows Phone 7, cada um tem o seu SDK.

Symbian. Sistema operacional para celulares da Nokia. Teve o código aberto por um breve período no ano passado, mas voltou a ser proprietário. Também é compatível com diversos aplicativos, mas sua interface não acompanhou a evolução dos smartphones e hoje está perdendo espaço para concorrentes como o Android.

QWERTY. Nome usado para definir o padrão dos teclados usados nos PCs (e hoje nos tablets e celulares). O nome vem da primeira fileira de letras, da esquerda para a direita, com sequência Q, W, E, R, T e Y.

Windows Phone 7. Sistema operacional para smartphones criado pela Microsoft no ano passado como resposta ao Android e ao iPhone. Está presente em alguns modelos da LG, Samsung e HTC vendidos nos EUA (ainda não há aparelhos à venda no Brasil oficialmente). Será adotado pela Nokia em seus celulares até o fim do ano.

O CAMINHO DOS APPS

Os aplicativos são baixados direto no celular ou a partir do PC. No caso dos produtos da Apple, é possível navegar na App Store pelo software iTunes. Já nos aparelhos Android, os programas também podem ser encontrados no site da loja Android Market. A maioria dos apps ao longo do caderno são gratuitos, a não ser quando o preço cobrado em cada plataforma estiver destacado.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 25/04/2011