[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/NSTfn6k9sxI" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

3 músicas do disco já vem no próprio jogo (“Drive My Car”, “I’m Looking Through You”, e “If I Needed Someone”), com as 11 faixas restantes disponíveis para compra dentro do próprio Rock Band a partir de amanhã, 15 de dezembro. Para comprar as faixas é preciso de um console e jogos originais, conectados às suas redes particulares, e um cartão de crédito internacional.