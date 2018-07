O lançamento do jogo The Beatles: Rock Band causou muito mais furor na internet que a quinta edição da série Guitar Hero, segundo o BlogPulse.

O site do instituto Nielsen mede os tópicos mais populares da blogosfera, e concluiu que o nível de barulho atingido pela nova empreitada da série Rock Band superou em até cinco vezes a comoção pelo similar guitarreiro – que tem Kurt Cobain e Bon Jovi como principais destaques.

O Rock Band foi lançado no dia 09 deste mês, simultaneamente às reedições remasterizadas em CD da discografia da banda. A versão jogável da faixa “All You Need Is Love”, disponível para download através do Xbox Live, ainda bateu o recorde de canção mais baixada no sistema do videogame – bastaram dois dias.