O game traz apenas 45 canções do catálogo da banda, mas simultâneamente ao seu lançamento em setembro, foi oferecida a possibilidade de compra de todas as faixas do disco Abbey Road na loja virtual do Xbox 360 e do Playstation 3. Com isso, o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band torna-se o segundo disco da banda disponível para compra via download – apesar de restrito ao game.

