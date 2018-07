Beatles são maiores que Jesus Cristo (pelo menos no Google)

Essa é tão boa que vale ser kibada do blog de música do Guardian. Usando o Google Trends como termômetro (serviço do Google que compara a busca de alguns termos em suas buscas), o jornal inglês resolveu confrontar Beatles e Jesus Cristo 43 anos depois da polêmica declaração de John Lennon de que os Beatles seriam maiores que Jesus Cristo. É claro que o grupo inglês teve como vantagem o fato de ter lançado, ao mesmo tempo, a versão remasterizada de todos seus álbuns e seu primeiro videogame, Beatles Rock Band. Daí o gráfico do Google Trends ficou assim:

21/09/2009 | 19h19

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo