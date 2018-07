Serviço estreou na terça e teve ”interesse extremamente alto”, se tornando o app de música mais baixado da loja do iTunes

SÃO PAULO – O novo serviço de streaming musical Beats Music teve que fechar as portas para novas inscrições um dia depois de sua estreia, na terça-feira, 21. O motivo alegado pela empresa foi o “interesse extremamente alto”, o que teria causado problemas no funcionamento do serviço.

Cria de dois veteranos da indústria musical, os produtores musicais e empresários Jimmy Iovine e Dr. Dre, o Beats Music ficou em primeiro lugar entre os aplicativos de música mais baixados da loja do iTunes logo depois do lançamento.

Segundo um comunicado do CEO da empresa, Ian Rogers, “havíamos nos preparado para problemas como esse, temos um plano, mas vamos segurar a entrada de mais gente enquanto colocamos este plano em ação”.

Interessados ainda podem baixar o aplicativo e se cadastrar, só não poderão usar o serviço ainda. A empresa diz que irá notificar os novos membros quando isso for possível. Segundo a Beats, usuários que já estavam cadastrados estão podendo acessar o serviço normalmente.

O Beats Music pretende se diferenciar de outros serviços do tipo como Spotify e Deezer combinando seleções feitas por curadores humanos e tecnologia que usa algoritmos para escolher música com base em gostos e estados de humor. O serviço só está disponível nos Estados Unidos por enquanto.