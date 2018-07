Segundo o jornal britânico The Guardian, foram outros usuários que exigiram ação, ao topar com as fotos daqueles que, para eles, não atendiam mais aos padrões de beleza do site. “Como serviço, lamentamos a perda de qualquer membro”, disse Robert Hintze ao diário britânico, tentando amenizar. Para logo em seguida arrematar:”deixar gordinhos navegarem pelo site é uma ameaça direta ao nosso modelo de negócio e ao conceito sobre o qual o BeatifulPeople.com foi fundado”.

Mas não, de jeito nenhum, não foi uma atitude preconceituosa: a expulsão dos gulosos foi democraticamente decidida, explica Greg Hodge, o diretor do serviço. “As incrições deles foram revistas por outros membros e apenas poucas centenas de usuários foram reaceitos”, disse Hodge. “Mais de 5 mil foram rejeitados.” A maior parte deles dos EUA (1.520 banidos) e doReino Unido (832). Depois vieram Canadá, Polônia, Alemanha, Itália, França, Dinamarca, Turquia e Rússia.

Para o iluminado coordenador do serviço, a culpa do enfeiamento dos usuários é da decadência das tradições do mundo ocidental: “todos os anos, vemos que alguns de nossos membros que vivem em culturas ocidentais comem e bebem em excesso nas festas de fim de ano e a aparência deles sofre com isso”, disse Hodge ao jornal britânico, e continuou sua tese antropológica emendando que os usuários norte-americanos sofrem ainda mais com esse “problema” porque ainda têm o dia de Ação de Graças.

O serviço garante que a expulsão foi comunicada de forma gentil. Os usuários banidos foram avisados por email e encorajados a se reinscrever quando voltarem a preencher os padrões do site.

O incrível é que mesmo com uma medida dessas, que parece pedir por um boicote, a comunidade só faz crescer. São 550 mil membros de 190 países. E adivinhem qual é o que mais manda novas fichas de candidatos? Brasil.