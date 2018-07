O Yahoo anunciou que contratou David Beckham como embaixador da marca às vésperas da Copa do Mundo, em uma iniciativa para atrair mais usuários aos produtos da empresa.

Dentro do acordo anunciado nesta terça-feira, 8, Beckham anunciará os sites e produtos do Yahoo com exclusividade antes e depois da Copa do Mundo, que começa nesta sexta-feira na África do Sul, assim como no marketing da empresa.

O acordo vai até o fim de setembro para aproveitar o início das temporadas europeias de futebol de 2010-2011 e os primeiros anúncios impressos e em outdoors com o astro do futebol inglês aparecerão na Grã-Bretanha ainda esta semana, disse Andrew Cocker, diretor de marketing do Yahoo na Grã-Bretanha.

“O Yahoo permitirá que eu interaja com o máximo de torcedores possível falando sobre o esporte que eu amo”, disse Beckham num comunicado.

No entanto, em razão dos compromissos com a seleção inglesa de futebol, Beckham não fará comentários sobre a Copa do Mundo da África do Sul durante o torneio, disse Cocker.

“Para nós, não é apenas um acordo de Copa do Mundo”, disse ele numa entrevista por telefone. “Esta é uma parceria com David que vai até a próxima temporada.”