Escola de empreendedorismo FazINOVA agora tem versão online com cursos gratuitos e de curta duração

Após atrair 150 alunos em projeto-piloto, Bel quer transformar escola em rede de franquias. FOTO: Alex Silva/Estadão

Ligia Aguilhar

Rodrigo Rezende

do Estadão PME

SÃO PAULO – Fundadora da escola de desenvolvimento de talentos FazINOVA, a empreendedora Bel Pesce lançou nesta segunda-feira, 11, em parceria com a PwC Brasil, uma plataforma online com cursos gratuitos de empreendedorismo. Os primeiros cursos serão sobre a ferramenta Canvas, que, segundo ela, é uma forma simplificada e eficiente de elaborar um modelo de negócios.

“Essa é uma metodologia que muitas das empresas que estouraram no Vale do Silício nos últimos dez anos têm usado”, diz Bel. “Ajuda as pessoas a entenderem o que é relevante dentro dos seus projetos.” Segundo ela, o curso – constituído de 35 vídeos e exercícios – pode ser concluído em até três horas. As aulas são divididas em módulos de 30 segundos a três minutos de duração para atrair a atenção da geração Y, com conteúdo objetivo e de rápida absorção.

A plataforma também terá um outro curso sobre o livro famoso lançado por Bel, “A Menina do Vale”, que pretende estimular o que ela chama de “atitude empreendedora”. “Muitas escolas já usam o livro como material didático, então criamos esse curso para fornecer mais uma ferramenta aos professores”, afirmou a empreendedora.

A meta de Bel é lançar ao menos um curso por mês. O acesso aos vídeos e aos exercícios é totalmente gratuito e a receita do site virá da venda de certificados de conclusão do curso para os interessados, algo muito comum em outros negócios semelhantes.

Em breve, a empreendedora também pretende agregar novos serviços pagos ao site, como a possibilidade de ter acompanhamento de profissionais da escola (coaching) para desenvolver um plano de negócios.

Fundada há seis meses e oferecendo cursos presenciais, a escola Faz INOVA atendeu cerca de 500 participantes até agora. “Queremos ter mais de um milhão de alunos em todo Brasil”, afirma Bel. Para isso, além dos cursos online, Bel informa que estão formando multiplicadores para levar o curso presencial a diversos locais, como universidades.

Ela também está à procura de um espaço o para alugar na região da Avenida Paulista para abertura de um escritório de coworking, onde startups poderão trabalhar juntas, e que terá também espaço de ensino colaborativo para qualquer pessoa oferecer aulas e cursos. “Será uma incubadora de ideias e não de empresas, porque muita gente procura a FazINOVA com a ideia de escrever um livro, ou gravar um CD. São pessoas que querem desenvolver o seu talento”, diz.

A paulistana Bel Pesce escreveu o livro ‘A menina do Vale’, resultado de anotações que sempre fez no seu dia a dia em um caderninho. A obra, lançada primeiramente no seu Facebook em maio de 2012, alcançou 100 mil downloads em uma semana e a marca de 1 milhão, depois de dois meses (hoje, superou a marca dos 2 milhões).

Quando viu o tamanho interesse sobre o assunto, a empreendedora resolveu tirar do papel um dos seus projetos, sua escola dos sonhos. Depois de sete anos morando nos Estados Unidos, Bel voltou para o Brasil no início deste ano para tocar o FazINOVA, focado em empreendedorismo.