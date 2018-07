Com o lançamento do iPhone 4 e do OS 4 — o novo sistema operacional para o celular da Apple –, os desenvolvedores de aplicativos estão se esforçando para lançar versões de seus apps compatíveis com as novidades. Alguns estão aproveitando o momento para aprimorar suas criações, melhorando a navegabilidade e incorporando novos serviços. Outros, estão preferem embelezar os aplicativos para aproveitar a nova tela de alta resolução do iPhone 4, a Retina Display. O Gowalla, rede de geolocalização, está apostando nessa última opção.

A versão 2.2 do Gowalla, que acaba de chegar à App Store, é a primeira versão do aplicativo compatível com iOS 4 e iPhone 4. O anúncio da atualização no blog oficial do serviço mostra o entusiasmo da empresa com a nova tela do iPhone: “A bela experiência do Gowalla que nós já amamos recebeu um polimento nos pixels para a nova tela Retina do iPhone 4. Se você estiver usando o novo celular da Apple, você vai ficar maravilhado. Se estiver usando um modelo anterior do iPhone ou um iPod Touch, no entanto, vai ver o mesmo Gowalla que já conhece.”

Foto: divulgação

O aplicativo do Gowalla para iPhone sempre foi conhecido por ser mais bonito que o feito pelo seu rival Foursquare. Ao aproveitar a nova tela Retina, o Gowalla tenta aumentar essa distância, na esperança de isso ajude a diferenciar seu aplicativo da onda de serviços de geolocalização. Mas, até agora, a vantagem em beleza não ajudou muito. Depois da apresentação na SXSW em março, o Foursquare está crescendo mais rapidamente (chegou a um milhão de check-ins no dia 3 de julho) e, agora, tem mais capital investido (são US$21 milhões contra os US$10 milhões do Gowalla).

O anúncio também fala de “melhorias em como o Gowalla lida com a localização”, mas não explica como essas mudanças vão alterar o uso do serviço para os usuários. A nova versão também termina com um problema de localização que alguns usuários de iPhone 4 estavam tendo quando atualizavam o antigo aplicativo para iOS4 – em alguns casos, os usuários precisavam abrir o aplicativo do Maps para se certificar que a localização estava funcionando.

A versão 2.2, que Gowalla já está disponível para download na App Store e é gratuita, também facilita a entrada de novos usuários no Gowalla direto pelo aplicativo. Agora, é possível preencher os dados necessários para participar da rede com um simples clique, importando as informações da lista de contatos do seu iPhone.