No primórdios da popularização da internet no Brasil, se você digitasse “humor” no Cadê?, o site de buscas mais usado até então, seria bombardeado por resultados mostrando piadas. Felizmente, o humor na internet se diversificou de maneira inimaginável desde então – piadas são provavelmente os exemplos mais sem graça que você vai encontrar se estiver procurando coisas engraçadas na web.

O LOL – acrônimo para Laughing Out Loud, ou rindo alto, em inglês – vai postar os vídeos engraçados que todo mundo está vendo, e também os que ninguém viu ainda, publicar as fotomontagens e gifs animados mais nonsense da internet, além daquelas bizarrices (sejam em vídeo, foto ou em forma de relato em um fórum) que a gente adora ver. Mas também vai mergulhar no submundo do humor obscuro da web, aquele que chega a ser restrito: vamos explicar as piadas internas que surgem no Twitter, mostrar de onde vêm os memes mais bombados e indicar os sites e blogs dedicados a eles, identificar as gírias que saem da web e vão para a boca dos jovens ao redor do mundo e todo o tipo de bobagem do gênero.

A gente não acha que é bobagem (no sentido pejorativo do termo), e provavelmente nem você: senão, não continuaria abrindo aqueles e-mails com vídeos ê recebe dos colegas de escritório.