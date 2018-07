Redes varejistas dos EUA e Reino Unido fazem parceria com loja da China para entrar em mercados emergentes

LONDRES - A varejista norte-americana Best Buy e a britânica Carphone Warehouse estão lançando uma joint-venture em telefonia celular com a chinesa Five Star e negociam a entrada em conjunto em países emergentes, como o Brasil.

Varejistas de eletrônicos querem trabalhar com parceiros locais em países como o Brasil. FOTO: Rich Addicks/AP

O presidente-executivo da Carphone Warehouse, Roger Taylor, disse à Reuters nesta segunda-feira, 7, que as duas empresas querem repetir o sucesso da joint-venture norte-americana Best Buy Mobile.

Taylor deu a declaração depois de a Best Buy ter aceito comprar a participação da Carphone Warehouse na Best Buy Mobile por US$ 1,3 bilhão, depois de ter fechado as megastores de produtos eletrônicos no Reino Unido, que geravam prejuízo.

As duas companhias tiraram lições do fracasso no Reino Unido e querem trabalhar com parceiros locais em países como Brasil, Índia e Indonésia, disse ele.

“Estamos em conversas progressivas com dois ou três potenciais parceiros ao redor do mundo”, afirmou Taylor durante entrevista pelo telefone.

O foco inicial na China será de montar lojas especializadas em telefonia celular nas mais de 200 lojas da Five Star no país.

