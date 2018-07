Fraco resultado das vendas da Best Buy é termômetro para o consumo de eletrônicos nos EUA. FOTO: Rich Addicks/AP – 26/11/2010

A rede de lojas de eletrônicos norte-americana Best Buy reportou queda no resultado trimestral e nas vendas nas lojas e cortou suas previsões para o resultado anual, citando a fraca demanda no seu mercado-chave, os Estados Unidos.

O fraco resultado da varejista, que é vista como um termômetro do consumo de eletrônicos nos EUA, motivava queda de 11% das ações da Best Buy antes da abertura do pregão regular em Nova York.

A empresa teve lucro líquido no terceiro trimestre que terminou em 27 de novembro de US$ 217 milhões, ou US$ 0,54 por ação, contra US$ 227 milhões, ou US$ 0,53 por ação, um ano antes.

As vendas caíram 1%, para US$ 11,89 bilhões, abaixo da previsão média de analistas de US$ 12,45 bilhões. As vendas nas vendas nas lojas abertas há pelo menos um ano nos EUA declinaram 5%.

/ Dhanya Skariachan (REUTERS)