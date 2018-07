O número de livros eletrônicos vendidos pela Amazon triplicaram este ano em relação ao mesmo período do ano passado, e a empresa, nascida como uma livraria pela internet há 15 anos, já vende o dobro de beste sellers em formato digital do que em papel.

A empresa norte-americana, que comercializa seu próprio leitor de livros eletrônicos ( o Kindle), detalhou por comunicado que nos últimos trinta dias as vendas no formato digital superaram as vendas de títulos impressos entre os mil livros mais vendidos.

“Entre os dez mais vendidos na Amazon.com, os clientes estão escolhendo o dobro de livros para o Kindle do que os de capa dura e versões “pocket” juntos, em uma proporção de dois contra um”, explicou o vice-presidente da Amazon responsável pelo Kindle, Steve Kessel.

Em sua opinião, a diferença é ainda mais significativa ao considerar que a Amazon, a maior loja online dos Estados Unidos, “tem vendido livros imrpessos durante os últimos quinze anos, e para o Kindle há apenas 36 meses”.

Apesar do avanço, a empresa com sede em Seattle, no Estado norte-americano de Washington, mantém sua política de não divulgar os dados exatos sobre as vendas do Kindle, ainda que afirme que é o produto mais comercializado em sua história.

Na semana passada, a Amazon informou que seu lucro foi de US$ 736 milhões (US$ 1,62 por ação) nos nove primeiros meses de 2010, o que significa um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2009.

Somente no terceiro trimestre do ano seu lucro líquido aumentou 16% em relação aos mesmos três meses do ano passado, totalizando US$ 231 milhoes (US$ 0,51 por ação).

Os ganhos foram possíveis graças ao aumento do faturamento, que no terceiro trimestre cresceu 38,7%, para US$ 7,5 bilhões, e 41,8% no ano, chegando a US$ 21,257 bilhões.

