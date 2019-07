Daniel Acker/Bloomberg Com bacon tecnológico, Beyond Meats espera reforçar o portfólio de café da manhã, que já conta com linguiça

Tendo dominado a produção de hambúrgueres e salsichas sem carne, a Beyond Meat Inc. está agora criando uma alternativa vegetal para o ícone carnívoro do café da manhã: o bacon. A empresa não tem data para o lançamento, mas seu presidente, Ethan Brown, disse numa entrevista que o produto está em desenvolvimento e sendo aprimorado.

A empresa, que viu suas ações subirem quase 700% desde a oferta pública inicial, em maio, está expandindo rapidamente sua linha de fabricação. Seus hambúrgueres feitos de plantas, sua falsa carne moída e suas salsichas sem carne são vendidos em mais de 30 mil supermercados, restaurantes e outros pontos em todo o globo.

O bacon acompanha o recente enfoque da companhia em café da manhã. A rede de fast food Tim Hortons serve sanduíches de salsicha Beyond Meat em quase 4 mil endereços. A Beyond Meat também anunciou na quarta-feira, 24, uma parceria em sanduíches para o café da manhã com o Dunkin’ Brands Group Inc.

Contatos com clientes potenciais para o bacon vegetal já estão em andamento. “Estamos aguardando para experimentar o bacon tão logo esteja disponível”, disse Emily Murphy, diretora de aprovisionamento da Baldor Foods, distribuidora com centrais em Nova York, Boston e Washington. “Soubemos com a Beyond que ele está em andamento.” / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ