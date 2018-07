Bicho jedi

Dois ramos da nerdice digital – o culto à série de filmes Guerra nas Estrelas e a paixão humana por fotos de animais – colidem graças ao uso sem senso de ridículo do Photoshop no site colaborativo Animals With Light Sabers, que resume-se a apenas isso: coletar fotomontagens de bichos empunhando sabres Jedi. Eis alguns exemplos:

29/09/2009 | 01h02

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo