Por agências

O cantor canadense Justin Bieber será apresentador oficial na transmissão online da cerimônia de entrega do MTV Europe Music Awards (EMA) 2010, que será realizada no próximo dia 7 de novembro em Madri.

Fenômeno musical e símbolo das redes sociais, Justin Bieber conta com 5,6 milhões de seguidores no Twitter e é uma das celebridades mais influentes no site.

O astro pop, de 16 anos, irá twittar e interagir em tempo real com os fãs que assistirem pela internet à cerimônia de entrega dos Prêmios MTV 2010 por meio de uma série de novidades da transmissão.

Pela primeira vez, as emissoras “MTV” e “AttractTV” se uniram para desenvolver ferramentas de interação sobre vídeo que estarão disponíveis exclusivamente no site “www.mtvema.com”.

Além disso, os fãs do EMA poderão ouvir as opiniões de Justin Bieber sobre o show, fazer enquetes, ler o blog oficial, e se conectar ao Facebook e ao Twitter para comentar o espetáculo.

Em nota de imprensa da MTV divulgada nesta quinta-feira, 14, Justin Bieber se mostra “muito emocionado” que seus fãs possam acompanhá-lo nesta transmissão online. “Será como ter uma festa global gigante para ver o show em casa”.

O MTV EMA 2010 será transmitido online ao vivo em “www.mtvema.com” e pelo Facebook a partir das 16h (horário de

Brasília) do domingo 7 de novembro.

A cantora colombiana Shakira e o rapper britânico Plan B serão algumas das atrações da cerimônia de entrega dos prêmios.

/ EFE